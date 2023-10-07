نجم الزمالك يفتح النار بعد طرد عواد

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "ولا اي حد هيتكلم وهتعدي زي إلى قبلها وهيضحكو علينا ويقولك هيتوقف".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012