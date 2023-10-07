الرياضة

نجم الزمالك يفتح النار بعد طرد عواد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يفتح النار بعد طرد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، اداء التحكيم في مباراه الزمالك امام البنك الاهلي.

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "ولا اي حد هيتكلم وهتعدي زي إلى قبلها وهيضحكو علينا ويقولك هيتوقف".

وقال: "طول ما انت واقع هيدسو عليك وهتحاسب على الـ 2 دوري لمدة حلوة كدة وهتفضل مستباح ومحدش هيجيبلك حقك".

‏وأضاف: "بلاها كورة والله إلى بالشكل ده".

واختتم قائلًا: "ادينا حقنا بس مش عاوزين نتجامل ده انت معاك ادوات بتساعدك يا راجل !! ‏وهتلاقي بليل بيطلعو يقولوا".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا