الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم تورينو بثنائية

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم تورينو بثنائيةفاز يوفنتوس على تورينو 2 - صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس عن طريق فيدريكو غاتي في الدقيقة 47، قبل أن يضيف أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 19 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.