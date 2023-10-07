فوز توتنهام ويونايتد وتشيلسي في البريميرليغ

فوز توتنهام ويونايتد وتشيلسي في البريميرليغاعتلى توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل فوزه المثير على مضيفه لوتون تاون 1 - صفر يوم السبت في الجولة الثامنة.

وسجل هدف الفوز ميكي فان دي فين في الدقيقة 52 في مباراة أكملها توتنهام بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه المالي بيسوما في الشوط الأول.

ورفع توتنهام رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وتوقف رصيد لوتون تاون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وفي الجولة ذاتها، حول مانشستر يونايتد تخلفه بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على ضيفه برينتفورد، سجلهما سكوت ماكتوميناي في الدقيقتين (90+3 و90+7)، في حين سجل ماتياس يانسين هدف برينتفورد في الدقيقة (26).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

بدوره، حقق تشيلسي انتصاراً كبيراً على مضيفه بيرنلي 4-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط متأخرا بالأهداف عن لوتون تاون.

وفي نفس الجولة، قدم إيفرتون عرضاً رائعاً في طريقه لتحقيق فوز مدوي 3-0 على بورنموث، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر متأخرا بفارق الأهداف عن برينتفورد، فيما توقف رصيد بورنموث في 3 نقاط وبقي بالمركز التاسع عشر.

وتغلب فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر متأخرا بالأهداف عن تشيلسي، فيما بقي شيفيلد في المركز العشرين الأخير بنقطة واحدة.