نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكولومبي أجاب.. هل تلقى عروض للرحيل عن الزمالك ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الجدل بشأن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

تصريحات خوان كارلوس أوسيريو

وقال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي: "نعم تلقيت عدة عروض في الفترة الأخيرة من البرازيل".

وأكد أوسويرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض: "أبلغتهم أني سعيد للغاية في نادي الزمالك وملتزم بتعاقدي مع النادي ولن أرحل".

من جانبه تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

وسجل أحمد السيد زيزو وشيكابالا هدفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في شباك البنك الأهلي بينما أحرز كريم بامبو هدف الأخير.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى خمسة نقاط في المركز الخامس بينما بقي البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط.