نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيسوس يعلق على فوز الهلال أمام الاخدود في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي خيسوس المدير الفني للهلال على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام الأخدود ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأضاف خيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"انتصار مهم خارج ملعبنا بنتيجة وأداء، اليوم لعبنا بإنضباط عالي أدى لعدم وجود أي فرصة لفريق الأخدود".

وتابع:"أسعدني جدًا ترديد جماهير الهلال لإسمي، واتمنى أن يستمروا في ذلك".

وواصل:"أمامنا مرحلة محفوفة بالمخاطر لانضمام 18 لاعبًا من فريقنا لمنتخباتهم الوطنية".



وأردف:"- نيمار شخصية عالمية معروفة، وسمحنا له بالسفر وحضور ولادة ابنته، نيمار في حال جاهزيته سيُحدث الفارق".

وأوضح:"علاقتي مع اللاعبين استثنائية واحترافية، وأغلب عناصر الفريق "دوليين" ولا يمكن أن يلعبوا جميعًا في وقت واحد".