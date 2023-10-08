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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره فريق البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

خبير تحكيمي يوضح مدى أحقية حصول محمد عواد على طرد مع الزمالك أمام البنك الأهلي

وأكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أنه لا توجد عرقلة من محمد عواد حارس مرمي الزمالك، لكريم بامبو لاعب البنك الأهلي، مشيرًا إلي أن تلك الحالة لا تستحق طرد عواد، والحكم محمد معروف لم يعترف بتدخل تقنية الفار.

أضاف توفيق السيد، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، وضع فزاعة للحكام وهي أن الحكم الذي سيلجأ لتقنية الفار سيخصم منه نقاط.

تابع توفيق السيد إنه من الضروري رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام، حتي يتم إصلاح الأمور داخل لجنة الحكام.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمام البنك الأهلي أمس ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

