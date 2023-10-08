نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نابولي ضد فيورنتينا في الكالتشيو اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره فيورنتينا مساء اليوم الأحد 8-10-2023 على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل فريق فيورنتينا المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وفيورنتينا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم الأحد 8-10-2023، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.