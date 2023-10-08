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أحمد جودة - القاهرة -

فتح محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، النار على الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " حديث أوسوريو عن عدم تثبيت تشكيل محدد لم نسمع به من قبل في العالم".

وتابع: "أطالب أوسوريو على الأقل بتثبيت قلبي الدفاع وليس التشكيل بأكمله ما دام أنه غير مقتنع بتثبيت التشكيل".

وأتم: "ما يفعله أوسوريو يشجع منافسي الزمالك على استغلال عدم الانسجام بين لاعبي الفريق بسبب تبديلهم كل مباراة".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك كان قد حقق الفوز على نظيره البنك الأهلي، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

