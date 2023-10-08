نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأحد.. الريال يتصدر وجيرونا يلاحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر.

وستلعب اليوم الأحد 8 أكتوبر، آخر خمسة مباريات من منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم كالآتي:

1 – ريال مدريد 24 نقطة

2 – جيرونا 22 نقطة

3 – برشلونة 20 نقطة

4 – أتلتيك بيلباو – 17 نقطة

5 – أتلتيكو مدريد – 16 نقطة

6– ريال سوسيداد – 15 نقطة

7 – رايو فاييكانو – 15 نقطة

8 – ريال بيتيس – 12 نفطة

9 – فالنسيا – 11 نقطة

10 – أوساسونا – 10 نقاط

11 – خيتافي – 9 نقاط

12 – قادش – 9 نقاط

13 – إشبيلية – 8 نقاط

14– ريال مايوركا – 8 نقاط

15 – فياريال – 8 نقاط

16 – لاس بالماس – 8 نقاط

17 – ديبورتيفو ألافيس – 7 نقاط

18 – سيلتا فيجو – 5 نقاط

19 – غرناطة – 5 نقاط

20– ألميريا – 3 نقاط