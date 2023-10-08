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أحمد جودة - القاهرة -

حرص حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التعليق على اللقطة التي ظهر فيها وهو يقبل حذاء محمود عبد الرازق شيكابالا، أثناء احتفاله بهدف الفوز أمام البنك الأهلي في الدوري.

المثلوثي يعتذر ويوضح لقطة تقبيل حذاء شيكابالا خلال مباراة البنك الأهلي



وانتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم كريم بامبو للبنك الأهلي، ثم سجل زيزو هدف التعادل، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق شيكابالا.



ونشر حمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعا وأنا والله من كثر الحماس والفرحة نسيت شعملت".



وأضتف الظهير الأيمن لأبناء ميت عقبة: "لقطة مش صح اعتذر".



وكانت قد انتشرت صورة خلال الساعات القليلة الماضية للمثلوثي، وهو يقبل حذاء شيكابالا، بعد إحرازه هدف الفوز للأبيض بتسديدة صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي، ومنحت الزمالك ثلاث نقاط غالية.



ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

وبالفوز على البنك الأهلي رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 5 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024.