نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. توقيت متابعة مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في مواجهة قوية أمام نظيره برايتون، مساء اليوم الأحد الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون، مساء الأحد في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظب، وذلك على ملعب فالمر.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد برايتون عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تردد قناة beIN Sport HD 1

التردد (ميجا هرتز):11013.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث:DVB-S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

تردد قناة بين سبورت 1 علي عرب سات

التردد: 11547.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.