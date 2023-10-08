نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الانجليزي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل الفريق أمام نظيره برايتون، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون، مساء الأحد في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظب، وذلك على ملعب فالمر.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: دومنيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد برايتون عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.