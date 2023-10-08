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أحمد جودة - القاهرة -

تغنى محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أحمد سيد (زيزو)، وذلك بعد ما قدمه أمام البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد صلاح يتغنى بـ زيزو: فارق عن أي لاعب في مصر

وكان الزمالك قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " شخصية زيزو هي السبب في تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى البنك الأهلي".

وأضاف: "الفارق بين زيزو وأي لاعب آخر في مصر هو القرارات التي يتخذها في الملعب، وهي السبب في الهدف الذي أحرزه أمام البنك".

وأتم: "أي لاعب آخر مكان زيزو كان من الممكن أن يمرر الكرة أو يفكر في مراوغة المدافع بدلًا من التسديد، ولكن زيزو اتخذ القرار الصحيح بتسديد الكرة".