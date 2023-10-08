نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. محمد صلاح يهاجم أوسوريو والمثلوثي يعلق على تقبيل حذاء شيكابالا وأنشيلوتي يثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

أنشيلوتي يثير الجدل بعد الفوز أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه العريص على أوساسونا برباعية نظيفة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بيلينجهام يقوم بنفس الشيء كما هو الحال دائمًا. إنه منخرط جدًا في اللعب الهجومي نظرًا لأنه ليس لديه مركز ثابت، لقد كانت بداية الموسم مفاجئة في جميع النواحي ولم يتوقع أحد هذا العدد من الأهداف التي سجّلها حتى الآن".

وأضاف: "المباراة كانت جيدة. لقد سيطرنا عليها بنجاح، تم صنع الفارق بالهدف الأول الذي سمح لنا باللعب بمزيد من السيطرة دون الضغط في الجهة المقابلة، وكان لدينا مساحات أكبر في الشوط الثاني".

وتابع: "رودريجو لم يدخل للعب حتى الدقيقة 75، أردت أن أن لاعبًا مختلفًا في الهجوم، هذا كل شيء".

وواصل: "فريقنا يلعب كرة القدم بشكل جيد، هذا هو الحال دائمًا. اليوم كنا أقوياء في الدفاع. لقد كان تشواميني ممتازًا كقلب دفاع وكنا متماسكين جيدًا، النقد مرحب به، لأننا تحسنّا منذ الديربي. شكرا لكم على الانتقادات".

وأردف: "من السهل دراسة اللاعب الذي لديه مركز ثابت، لكنه بيلينجهام لاعب ديناميكي للغاية. اللعب بأعلى مستوى من خلال القوة البدنية ساعده كثيرًا".

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محمد صلاح يفتح النار على اوسوريو

اوسوريو

فتح محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، النار على الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " حديث أوسوريو عن عدم تثبيت تشكيل محدد لم نسمع به من قبل في العالم".

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المثلوثي يعتذر ويوضح لقطة تقبيل حذاء شيكابالا خلال مباراة البنك الأهلي

حرص حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التعليق على اللقطة التي ظهر فيها وهو يقبل حذاء محمود عبد الرازق شيكابالا، أثناء احتفاله بهدف الفوز أمام البنك الأهلي في الدوري.

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