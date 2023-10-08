نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الانجليزي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره فريق برايتون اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الحالي بستاد اميكس ستاديوم في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- موعد مباراة ليفربول وبرايتون

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة ليفربول وبرايتون عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير خليل البلوشي.

- ترتيب ليفربول وبرايتون

ويحتل نادي الريدز المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل وخسر لقاء بينما يأتي نظيره برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات ولم يتعادل وهزم باثنان.

- ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون؟

تردد قناة bein sports

القمر: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.