نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024.. بيلينجهام يغرد وحيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطر جود بيلنجهام نجم فريق ريال مدريد حاليا، على صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 8 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 8 أكتوبر.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم كالآتي:

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 8 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

خوسيلو، ريال مدريد، 4 أهداف.

إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 4 أهداف.

فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف.

أبدون براتس، ريال مايوركا، 4 أهداف.

أريباس، ألميريا، 4 أهداف.

ألكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف.

لويس خافيير سواريز، ألميريا، 4 أهداف.

ختام الجولة في الدوري الإسباني

وستلعب اليوم الأحد 8 أكتوبر، آخر خمسة مباريات من منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.