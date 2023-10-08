نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد برايتون.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره فريق برايتون اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الحالي بستاد اميكس ستاديوم في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- موعد مباراة ليفربول وبرايتون

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة ليفربول وبرايتون عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب ليفربول وبرايتون

ويحتل نادي الريدز المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل وخسر لقاء بينما يأتي نظيره برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات ولم يتعادل وهزم باثنان.

- ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون؟

تردد قناة bein sports

القمر: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

• تردد قناة تي في بلاي سبورتس TVPlay Sports، من خلال التردد: 11804 أفقى، عن طريق معدل الترميز: 27500، والمتاحة من خلال القمر: Astra 4A

• تردد قناة فارزيش سبورت الموجودة من خلال التردد: 11843، عبر الاستقطاب عمودي، من خلال معدل الترميز: 27500، على القمر: Y1A

• كما يمكن استقبال تردد قناة Rah-e-Farda الفضائية عن طريق التردد: 11293 عمودي، من خلال معدل الترميز: 27500، عبر القمر: AzerSpace 46 ° E.

• تردد قناة ادمان والموجودة من خلال التردد: 11169 أفقى، عن طريق معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46 ° E.

• تردد قناة IRIB Varzesh، عن طريق التردد: 11555 عمودي، من خلال معدل الترميز: 30000، من خلال القمر: Intelsat 62