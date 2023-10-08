نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنقذ الأبيض من هزيمة ".. مفاجأة حول حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي بسبب ركلة جزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه جهاد جريشة الخبير التحكيمي، انتقادا كبيرا لمحمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- جريشة يعلق على حكم الزمالك والبنك

وصرح جهاد جريشة الحكم الدولي السابق:" أن قام محمد معروف حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، بارتكاب خطأ فادح في لقطة طرد محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض بمباراة الفريقين.

وواصل جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " تمسك معروف بطرد محمد عواد كان خطأ، عواد لم يستحق الطرد وحكم الفيديو كان على صواب باستدعاء حكم المباراة".

وأردف جهاد جريشة: "الحكم قام بحرمان فريق البنك الأهلي، من فرصة هدف محتملة وركلة جزاء صحيحة، وطرد محمد فتحي مستحق ولكنه جاء متأخرًا وجاء بناءً على طلب لاعبي الزمالك".

وأكمل الخبير التحكيمي: "هذا الموسم يشهد بداية غير مبشرة ووجود أخطاء جسيمة للحكام، ولا بد من وجود وقفة، ولا بد من إصلاح اللجنة من جذورها والاستعانة بالخبراء لمعالجة ملف التحكيم، وما يحدث في الوقت الحالي مجرد مُسكنات".

واختتم جهاد جريشة: " يتم إعادة الامتحان للطالبين الراسبين بعد مرور شهر ونصف تقريبًا، والاتحاد الدولي يتمسك بفترة بينية بين الرسوب والاختبارات الجديدة".