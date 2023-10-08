نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أهلي ولا زمالك".. فيوتشر يكشف خطوة عمر كمال عبد الواحد بعد اقترابه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، مصير عمر كمال عبدالواحد الواحد، الظهير الأيمن للفريق ومنتخب مصر، من الرحيل في الفترة القادمة بعد تلقي العديد من العروض المحلية الكبرى والداخلية.

- ميهوب يكشف مصير عمر كمال

وصرح علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر:" أن البداية التي حققها الفريق منذ بداية الدوري، أكثر من رائعة خاصةً بعد رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وواصل ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رحل لاعبي وسط الفريق بالكامل، ولكن كان هناك ثقة في اللاعبين المتواجدين، ونملك لاعبين تستحق التواجد في منتخب مصر".

وأردف علاء ميهوب: "هدف مودرن فيوتشر هذا الموسم، هو إنهاء المسابقة في المراكز الأولى الثلاث بالدوري، خاصةً أن الفريق حقق المركز الرابع في الموسم الماضي".

وتابع: "عمر كمال عبدالواحد من فصيلة اللاعبين الممتعين التي تود رؤيتهم داخل أرضية الملعب، وسيكون هناك جلسة مع هيثم عرابي ووالده، لتحديد مصيره".

واختتم: "اللاعب يرغب في خوض تجربة الرحيل إلى الدوريات الخارجية، بالإضافة إلى وجود أحاديث معه من كبار الأندية في مصر، والجلسة ستأتي من أجل للوصول إلى حل مناسب للاعب والنادي وسيتم احترام رغبة اللاعب".