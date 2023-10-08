عرض كروي ضخم للنجم العالمي كيليان مبابي وحكيمي مصدوم.. لن تصدقوا اين سيلعب الموسم المقبل والمفاجأة المدوية في راتبه الجديد!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام سعودية أن نادي الهلال السعودي على وشك اتمام صفقة مع النجم الفرنسي كيليان امبابي، وضمه إلى صفوف فريق كرة القدم في النادي.وقالت العديد من وسائل الإعلام السعودية،

نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مفاوضات نادي الهلال توجهت نحو الفرنسي امبابي بعد فشلها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.واوضحت المصادر أن مفاوضات الهلال النجم الفرنسي تجري بسرية تامه، وقد وصلت إلى مراحلها الأخيرة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال اليومين القادمين.وكان هداف الدوري الفرنسي كيليان امبابي، قد أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان، الاثنين الماضي، بأنه لا ينوي تمديد عقده مع النادي، وهو ما يرجح صحة التسريبات التي تتحدث عن نجاح مفاوضاته مع نادي الهلال السعودي