هانغجو ـ أ.ف.ب: أنهت الصين المضيفة دورة الألعاب الآسيوية في صدارة جدول الميداليات برصيد 201 ميدالية ذهبية قياسية، فيما نالت التايوانية غو شياو شوانغ الذهبية الأخيرة في نسخة هانغجو. وحصدت الصين رقما قياسيا من الميداليات الذهبية بلغ 201 متخطية رقمها السابق الذي حققته في نسخة جوانغجو على ارضها عام 2010 عندما فازت بـ199 ميدالية ذهبية.

ونالت الصين في نسخة العام الحالي 111 فضية و71 برونزية وبلغ رصيدها 383 ميدالية من مختلف المعادن.

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