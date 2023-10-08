تكريم قدامي لاعبي الفريق الكروي والإداريين بنادي مجيس

مجيس ـ من يحيى المعمري:

احتفلت الأسرة الرياضية بنادي مجيس بتكريم قدامي لاعبي الفريق الكروي الأول في لمسة وفاء وتقدير لمن قدم الكثير والعمل الكبير في حفل مميز أقيم بالمركز الاجتماعي بمجيس تحت رعاية محمد بن حسن البرختي وبحضور مجلس إدارة النادي وشيوخ وأعيان ولاية صحار وشخصيات رياضية واكبت تأسيس النادي وعدد من المدعوين. شمل التكريم بعض الإداريين السابقين ولاعبي فريق كرة القدم الذين مثلوا النادي وساهموا في تحقيق إنجازات مختلفة وقدموا الكثير من التضحيات والعطاء، تضمن الحفل بعض الفقرات الجميلة التي تحدثت عن مسيرة النادي خلال السنوات الماضية، وشاهد الحضور عرضا مرئيا لأهالي مجيس في دولة الكويت ورغبتهم الحقيقية في تكوين فريق لكرة القدم وإنشاء مؤسسة تهتم بشؤون اللاعبين ومحاولاتهم لتأسيس ناد يحمل اسم مجيس، كما تم عرض لقطات للجماهير وفرحتهم بالفوز وتأهل النادي في مختلف المسابقات وصور جماعية لأجيال مختلفة مثلت الفريق الكروي.

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