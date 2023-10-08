افتتاح منافسات دوري نادي نخل لكرة القدم

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

تتواصل بولاية نخل منافسات دوري نادي نخل؛ حيث جمع اللقاء الافتتاحي بين فريقي الكرامة والهلال من المجموعة الأولى والتي انتهت بفوز فريق الكرامة بثلاثية نظيفة وبجدارة مستحقة وكان حفل الافتتاح اقيم تحت رعاية الشيخ سعيد بن محمد الراشدي نائب والي نخل وبحضور سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مجلس الشورى وعضوي المجلس البلدي بالولاية و محفوظ بن سالم المشرفي رئيس نادي نخل ورؤساء الفرق الرياضية. ويشارك في الدوري 13 فريقا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات بحيث تلعب دوري من دور واحد يصعد الاول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريق ثالث. وتضم المجموعة الاولى فرق نسور العروبة والهلال والكرامة والطو ووادي الأبيض، بينما تضم المجموعة الثانية فرق اتحاد نخل والابيض والحسنات وشباب نخل أما المجموعة الثالثة فتضم فرق النجوم والسرير وبوة والنور، وقد حصل اللاعب إسماعيل بن خالد الحضرمي على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.

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