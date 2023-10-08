دائرة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية تقيم يوما رياضيا

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

نظمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بمجمع نـزوى الرياضي يوما رياضيا وثقافيا وترفيهيا للموظفات بالقطاع الحكومي بالمحافظة وذلك بالتعاون مع كلٍ من المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية وبلدية نـزوى ومدينة نـزوى الصحية ،والجمعية العمانية للسرطان بمحافظة الداخلية.

أقيمت الفعاليات بالمجمع الرياضي بنزوى، حيث اشتمل البرنامج العديد من الفقرات الرياضية والثقافية والترفيهية استمتع بها المشاركات في البرنامج متضمنة فقره تعريفية لأبرز البرامج والانشطة الرياضية والثقافية التي تقوم بها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى بالمحافظة لكل ما من شأنه خدمه أبناء المجتمع بجميع فئاته في المجال الرياضي والثقافي والشبابي.

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