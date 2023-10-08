انطلاق مهرجان الألعاب التقليدية فـي نسخته الأولى

بمشاركة 100 طالب وطالبة من محافظة مسقط

نظمت امس وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الأنشطة النوعية مهرجان الألعاب التقليدية في نسخته الأولى، والذي يأتي ضمن برنامج الايام الرياضية برعاية اكسيدنتال عمان، وذلك بمشاركة 100 طالب وطالبة (الحلقة الأولى) من مدارس محافظة مسقط، وأقيمت الفعالية في مركز الأمل. وجاء تنظيم الملتقى بهدف نشر الألعاب التقليدية لدى طلبة الحلقة الأولى، وتثقيف معلمي الرياضة المدرسية عن انواع الألعاب التقـليدية، قوانينـها وكيفية أدائها، ودمج هذه الألعاب مع منهج التربية البدنية مستقبلا. واشتمل المهرجان على مجموعة من الألعاب التقليدية وهي (لعبة الصياد، لعبة العنبر، لعبة الأتراك لعبة الحامي، لعبة ختم عشرين).

فكرة المهرجان

وأشارت زيانة اليعربية مديرة دائرة الأنشطة النوعية يأتي ذلك ضمن برنامج الايام الرياضية (درع اكسيدنتال للرياضة المدرسية) حيث ان البرنامج من ضمن فعالياته تنظيم وبشكل مستمر فعاليات للبراعم في مختلف الالعاب الرياضية للتعريف بالمهارات الرياضية المختلفة لطلاب الحلقة الاولى وبما ان الالعاب التقليدية متنوعة وعديدة جاءت فكرة المهرجان بالتعاون مع فريق عمل الالعاب والرياضيات التقليدية لإحياء الالعاب التقليدية بين طلبة المدارس.

وتضيف اليعربية يشتمل المهرجان على خمس ألعاب تقليدية وهي لعبة الصياد، لعبة العنبر، لعبة الأتراك لعبة الحامي، لعبة ختم عشرين، حيث تقسيم الصالة الرياضية (موقع الفعالية) الى عدة محطات حسب عدد الألعاب.

بداية فكرة المهرجان

وعن مسمى المهرجان قالت مديرة دائرة الأنشطة النوعية جاء المسمى منذ بدايات تأسيس برنامج الايام الرياضية في عام ٢٠١٠ حيث انطلقت فكرة مهرجانات للبراعم في مختلف الالعاب بداية في كره القدم ومن ثم بقية الالعاب لشرح مهارات الالعاب وطرق ادائها ، حيث يعد البرنامج ضمن فعاليات قسم الرياضة المدرسية والجامعية وهى ضمن اجندة برنامج الايام الرياضية امتدادا لفكرة البرنامج منذ العام ٢٠١٠

التعريف بالإرث الحضاري

وقال سلطان السناني رئيس قسم الرياضات التقليدية والمشرف العام على المهرجان: من الجميل أن تحظى الألعاب التقليدية العمانية بمثل هذا الاهتمام والمشاركة من قبل طلاب المدارس من خلال الفئات العمرية الصغيرة، ونحن سعداء بما شاهدنا من تنظيم مميز وتفاعل بين طلاب المدارس والتي اضافت البهجة والـسرور بينهم وتعريفهم بالإرث الحضاري والثقافي للألعاب التقليدية و هذا الحراك الذي يخدم توجهات السلطنة لرؤية 2040 المتمثلة في غرس قيم المواطنة والاعتزاز بثقافة البلاد من خلال الحفاظ على ممارسة الألعاب التقليدية ونأمل ان تستمر هذه الجهود لإقامة أنشطة تخدم توجهات سلطنة عمان وتتواكب مع التقنيات ونوعية الأنشطة التي تستهوي شباب هذا الوطن في الوقت الحالي.