نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. جورجينا تنتقم من شقيقها وموعد قرعة كأس أمم إفريقيا وريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم

وتاتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

صديقة رونالدو تحبس شقيقها

فجرت جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحريك دعوة قضائية سابقة ضد شقيقتها وأحد أقاربها في الأيام القادمة.

وتعيش الأرجنتينية حياة هادئة مع رونالدو وسعيدة، بعد انتقاله إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، وهذا ما أكدوا في العديد من التصريحات الصحفية.

ونقلت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن قامت أحد المحاكم في إسبانيا بتسيير القضية التي قامت صديقة رونالدو برفعها ضد شقيقتها منذ عام 2021، بجانب شبكتين تلفزيونية بعد اتهام جورجينا بتهم أخلاقية قبل علاقتها برونالدو".

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الكاف يعلن موعد إقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية

الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني.

وكان منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بعدما احتل صدارة مجموعته في التصفيات.

ويمكنكم التعرف على موعد اقامة القرعة من هنا

تطورات مفاجئة حول تجديد عقد ساحر السامبا

فيني

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في، في تأمين وجود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والذي يأتي في مقدمتهم البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور، لتأمين وجوده داخل البرنابيو لفترة أطول.

- تطورات تجديد عقد فينسيوس

ونشر الصحفي الموثوق فابريزو رومانو: "أن تجديد عقد فينيسيوس موقع بنسبة 101%، سيتم الإعلان عنه قريبًا، ولم يأخذ النقاش وقت بسبب رغبة اللاعب".

وكان فيني قد أطلق تصريحات نارية مؤخرا حول هذا الأمر قائلا: "إنه لشرف لي دائمًا أن ألعب هنا في ريال مدريد، مع هؤلاء المشجعين والحب الذي يكنونه لي".