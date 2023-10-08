هل اقترب من الاعتزال؟.. شقيق هازارد يكشف مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة -



يتسائل عاشقي ومحبي فريق ريال مدريد الإسباني، عن مصير ومستقبل نجم الفريق السابق البلجيكي ايدين هازارد، بعد رحيله عن قلعة البرنابيو في الموسم الحالي.

- مصير هازارد

وفجر شقيق هازارد مفاجأة جديدة حول مستقبل شقيقه القادم، قائلا:‘‘ الآن عو لا يخطط لأي شئ في الخطوة القادمة، وليس لدي أي معلومة عن تفكيره الحالي سواء بالاعتزال أو استتكمال مسيرته، الإنه ويستمتع داخل مدريد".

وأردف:" هو يحاول الآن الاستمتاع بوقته خارج كرة القدم، دائما يعشق كرة القدم، ويقدم كل ما في وسعه لخدمة فريقه الذي يحمل قميصه".

وواصل: " هازارد حقق كل شئ في كل فريق لعب معه، من ألقاب وانجازات وصولا بأخر محطاته في ريال مدريد".

واختتم: " إذا كان هذا الموقف معي، كنت سأقرر الاعتزال عن مسيرتي في كرة القدم والتوقف عن الحياة التي استمرت لسنوات".

