نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيلينجهام السبب".. هالاند يثير جدلا كبيرا حول انتقاله لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، يخطف الأنظار بقوة منذ رحيله إلى الليجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وواصل بيلينجهام تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد إحراز هدفين في انتصار فريقه أمام أوساسونا برباعية نظيفة.

- هالاند يداعب بيلينجهام

وواصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه الواضح لنجم ريال مدريد في كل مناسبة، بعد تعليقه على صورة جديدة للإنجليزي على حسابه الشخصي عقب نهاية مباراة أوساسونا.

وعلق هالاند على صورة شخصية لبيلينجهام قائلا " غير واقعي" نسبة لما يقدمه اللاعب منذ رحيله إلى العملاق المدريدي هذا الموسم.

على جانب آخر، يعتبر هالاند أحد الصفقات الهامة التي يخطط لها مسؤولو الريال في الموسم القادم، في ظل رغبة اللاعب بارتداء قميص الملكي، رغم ارتباطه بعقد حتى موسم 2025 مع العملاق الإنجليزي فريق مانشستر سيتي.