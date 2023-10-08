نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نقل تدريبات الزمالك إلى أكتوبر وغلق ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، عن غلق أبواب ملعب عبداللطيف أبو رجيلة تماما، أمام جميع الفرق الرياضية بالنادي، بداية من اليوم الأحد، بسبب الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن جانبه أكد رضا دعبس مدير ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن غلق الملعب بداية من اليوم وحتى انتهاء الانتخابات.

نقل تدريبات الزمالك إلى أكتوبر

ومن جانبه استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على نقل مران الفريق إلى مدينة السادس من أكتوبر خلال مدة الانتخابات.

يأتي ذلك بسبب ارتباط الفريق بمباريات هامة، في مسابقتي الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد انتخابات الزمالك

ومن جانبها أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.