نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لجنة الحكام على أداء معروف أمام الزمالك وطرد محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ومساعد البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، أن قرار محمد معروف أمس بطرد محمد عواد كان صحيح، لأن هناك بالفعل تلامس حدث بين حارس الزمالك ولاعب البنك الأهلي.

وقال أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة في تصريحات لـ برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لدينا بعض الأمور التي لا بد أن نتفهمها بشأن الـ VAR وهو عامل مساعد فقط للحكم لتوضيح بعض الأمور التي لم تكن واضحة لحكم المباراة، لذلك يتم استدعاء الحكم من أجل أن يراها ولكن القرار في الأخر يعود للحكم، والـ VAR تدخل في لقطة محمد عواد لأنها بها بطاقة حمراء، وكان من وجهة نظر حكم الفيديو إنه لم يكن هناك أي تلامس بين عواد ولاعب البنك الأهلي، ولكن حكم المباراة صاحب القرار.

وأضاف:" كان هناك لقطة من زاوية خلف المرمي أن هناك تلامس، لذلك إتخذ معروف القرار بطرد اللاعب، وعواد بالفعل أمس لم يلمس الكرة وحدث تلامس بالفعل مع لاعب البنك الأهلي، ومش شرط أن يكون حدوث التلامس بقوة، ولكن لمجرد التلامس يكون هناك مخالفة لأنها فرصة محققة.

وأتم الجارحي:" أؤيد قرار معروف بطرد محمد عواد وأري أن قراره صحيح.

