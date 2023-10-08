نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف محمد صلاح في شباك برايتون “فيديو” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برايتون في المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج "، في موسمه الجديد.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز ليسيطر التعادل الإيجابي بهدف دون رد على المباراة حتى الآن.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج "، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

