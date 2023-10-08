نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يبدع ويسجل هدف ليفربول الثاني في شباك برايتون "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الكروي الأول من تسجيل هدف الريدز الثاني في شباك برايتون في المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج "، في موسمه الجديد.

وجاء هدف صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة ليتقدم الريدز على برايتون بهدفين مقابل هدف حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج "، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

