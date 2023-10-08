نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: اتخذنا قرار بـ أكبر عقوبة مالية فى تاريخ النادي بسبب استهتار اللاعبين أمام الزمالك وضياع الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي الزمالك، أن فريق البنك الأهلي كان قادر على الفوز أمام الفارس الأبيض، وكان هناك استهتار كبير من قبل اللاعبين أمس، رغم التقدم بهدف وطرد محمد عواد.

ماذا قال كريم حسن شحاته بعد خسارة البنك الأهلي؟

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" استهتار لاعبي البنك الأهلي أمس تسبب فى الخسارة أمام نادي الزمالك، وكنا أفضل وقادرين على الفوز، ولذلك تم خصم مبالغ مالية كبيرة للغاية من اللاعبين بالاتفاق مع إدارة النادي.

وأضاف:" لأول مرة أتعصب بعد مباراة، كانت أمس لأن أضعنا الفوز أمام نادي كبير بحجم نادي الزمالك، بسبب دلع اللاعبين وثقة زائدة وغريبة من قبل اللاعبين.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.