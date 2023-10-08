نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي أرسنال، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

