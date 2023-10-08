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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد 8/10/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة ليفربول وبرايتون التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون

سجل سيمون أدينجرا هدف برايتون الأول في شباك ليفربول في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ودون محمد صلاح على هدفي ليفربول الأول والثاني في الدقائق 40،45، من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء لويس دانك في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف التعادل لصالح فريق برايتون

