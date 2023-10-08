نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ياو أنور يقود تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، في دوري نايل.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الأهلي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد نصر - محمد هاشم - إياد العسقلاني - حمدي النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عبد السميع - عمر الساعي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: ياو أنور