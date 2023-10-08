نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبرم عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحادين الإفريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية والتي من بيننها ان يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية أو أن يقوم برعاية فريق كرة نسائية.



ونظرا لإيقاف النادي من القيد في الفترة الحالية وصعوبة إبرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية فقد قام الكابتن اسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين والكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والاكاديميات والمشرف علي مدرسة الكرة الأساسية بالتوصل لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم.



وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية الاستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي والاستاد ايمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.

