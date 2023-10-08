اسدل الستار على منافسات كأس بطولة الأندية للفتيات لكرة الطائرة حيث توج نادي مصيرة باللقب، وجاء نادي صلالة في المركز الثاني وحقق نادي قريات المركز الثالث رعت ختام البطولة نوف المعمرية بالصالة المغلقة بنادي الأمل الرياضي وتأتي البطولة بتنظيم من لجنة الرياضة النسائية بالاتحاد العماني للكرة الطائرة والتي أقيمت خلال الفترة من 5 الى 7 من الشهر الجاري بمشاركة 7 أندية هي: قريات ومجيس والاتفاق والكامل والوافي وصحم ومصيرة وصلالة، ووزعت الأندية على مجموعتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتويج نادي مصيرة ببطولة الأندية للفتيات للكرة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.