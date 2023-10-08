بمشاركة 31 حكما .. انطلاق حلقة عمل حكم الفيديو « Var»

انطلقت صباح أمس بفندق سيتي سيزون الخوير، حلقة عمل حكم الفيديو « Var « التي يقيمها الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع شركة هوك آي العالمية. وتهدف حلقة العمل إلى تدريب الحكام العمانيين على تطبيق تقنية VAR، في المسابقات المحلية وفق المعايير المعمول بها من الاتحاد الدولي « فيفا «. وحظيت حلقة العمل بحضور رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي، وبول رافالسكي ممثل شركة (هوك آي) ومديرها الإقليمي. ويشارك في حلقة العمل ٣١ حكمًا عمانياً، وحكمان من مملكة البحرين الشقيقة، والتي تستمر حتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ويحاضر فيها المحاضر الدولي علي الطريفي، ويعاونه في التطبيق العملي ممثلو شركة (هوك آي) العالمية. ويتضمن برنامج الحلقة ست مراحل، إذ تجرى المراحل من الأولى إلى الرابعة بنظام المحاكاة، وفي المرحلة الخامسة سيتم التطبيق عمليًا على الملاعب الرسمية، وفي المرحلة السادسة والأخيرة سيكون التطبيق في المباريات الرسمية والودية. وتأتي حلقة العمل ضمن المساعي الاستراتيجية الحثيثة للاتحاد العماني لكرة القدم لترقية عمل الحكام، بما يخدم ملف تطوير المسابقات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل الحكام للمشاركة في المسابقات القارية والدولية.

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