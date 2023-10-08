إدارة بهلاء تجدد الثقة بالجهاز الفني واللاعبين وتشدد على أهمية تجاوزالمرحلة الحالية

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

أكدت إدارة نادي بهلاء ثقتها كاملة في الجهازين الإداري والفني للفريق الكروي الأول خلال اللقاء الموسع الذي تم برئاسة سيف بن راشد الشكيلي رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول وبحضور أعضاء مجلس الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز بن منصور الريامي ومساعديه المغربي يوسف الرفالي ومبارك الربعاني و زاهر القمشوعي و سهيل علوش واستهل اللقاء رئيس النادي بالإشادة بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني والإداري واللاعبون واستمع الجهاز الفني الى ملاحظات مجلس إدارة النادي حول النتائج الأخيرة للفريق وتراجع ترتيبه في دوري عمانتل وأهمية تدارك أوضاع الفريق، كما استمع مجلس إدارة النادي لوجهات نظر الجهاز الفني والرؤية الفنية لكل مباراة والأسباب التي ساهمت في خروج الفريق خاسرا رغم ما يقدمه اللاعبون من عطاء طوال المباريات وأبرزها عدم استثمار الفرص المتاحة للتهديف وغيرها من الأمور الفنية وخرج اللقاء بتوافق تام لأهمية العمل على تصحيح المسار وبذل قصارى الجهود من قبل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، كما أكدت إدارة النادي من جانبها سعيها المتواصل للوقوف مع الفريق الكروي ودعمه معنويا وماديا ليكون في المستوى المأمول وفي نفس السياق عقد مجلس الإدارة اجتماعا مع اللاعبين واستمع إلى وجهات نظرهم ومطالبهم وشددت على أهمية تجاوز هذه المرحلة وطي صفحة المباريات الماضية والتركيز على المواجهات القادمة في الدوري وكأس جلالته بروح من العزيمة و الإصرار، من جانب آخر خاض الفريق مباراة ودية أمام نادي عمان على ملعب فنجاء انتهت بالتعادل 2/‏2 منح الجهاز الفني الفرصة لعدد من العناصر الشابة بالفريق وكانت المباراة تنافسية بين الفريقين.

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