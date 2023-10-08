اكتمال عقد فرق دور الـ 16 لمسابقة أغلى الكؤوس والانطلاقة 19 أكتوبر الحالي

بعد تأهل صحم على حساب نزوى

اكتملت فرق دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي 2023/2024 ، وذلك بعد أن أعلن صحم اكتمال العقد بعد تفوقه على نزوى مساء أمس الأول بنتيجة 5/2 بمجمع صحار الرياضي ضمن منافسات الدور التمهيدي لأغلى الكؤوس، حيث انضم أزرق الباطنة إلى أندية صور وفنجاء والطليعة وصلالة والخابورة وعبري والمضيبي، وقد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم بداية انطلاق منافسات دور الـ 16 بدءا من تاريخ 19 أكتوبر الحالي وعلى مدار 3 أو 4 أيام سيتم الكشف خلالها عن الفرق المتأهلة لدور الثمانية إن شاء الله تعالى .

وسيلعب في دور الـ 16 صحار مع السيب في واحدة من أقوى المواجهات المثيرة والجماهيرية بمجمع صحار، ويتبارى النهضة مع صور بمجمع البريمي، ويلتقي فنجاء مع الخابورة بمجمع صحار ، والطليعة سيلعب مع النصر بمجمع صور، وبهلاء سيلاقي صلالة بمجمع نزوى، ويلعب الرستاق مع عبري بمجمع الرستاق، ويتواجه ظفار مع صحم بمجمع السعادة، ويلعب نادي عمان مع المضيبي . الجدير بالذكر، أن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة سيكون مطبقا في دور الـ 16، فيما سيطبق في مباريات دور الثمانية والمربع الذهبي نظام المباراتين بالذهاب والإياب كما هو المعتاد سابقا، وهو النظام الذي يمنح جميع الفرق فرص متساوية من أجل الحصول على فرصة الوصول للنهائي .

انتظار

لا زالت لجنة المسابقات باتحاد القدم بانتظار معرفة عدد الأندية التي ستشارك في منافسات كرة القدم الشاطئية، بالاضافة إلى دوري الصالات، الذي أقره الاتحاد ضمن روزنامته هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري كرة القدم الشاطئية نهاية شهر أكتوبر الحالي.

بينما سينطلق دوري كرة القدم للصالات في شهر ديسمبر القادم إن شاء الله تعالى .