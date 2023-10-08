نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشابات يفوز على ساو تومي بسباعية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا هامًا اليوم بسباعية نظيفة، على منتخب ساو تومي على ستاد الاسكندرية في ذهاب التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

منتخب مصر للشابات يضع قدمًا في الدور التالي لتصفيات كأس العالم

وبعد هذا الفوز العريض لمنتخبنا الوطني وفي حال تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي بعد انتهاء مباراة الإياب سيلتقي منتخبنا مع الفائز من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.

وبدأ منتخب مصر للشابات المباراة بتشكيل مكون من (عزة الفولي ورودينا عبد الرسول،ونورا خالد،ونور عبد الواحد وحبيبة عمر وفاطمة مصطفى وجوي عماد، ومايا ايهاب وليلي زاهر وجيدا المستكاوي وحلا مصطفي) وتواجدت في مقاعد البدلاء كلًا من (حبيبة عماد وتانيا سويلم ومي مجدي وندا خالد وحبيبة عصام وحبيبة بيكتاش ونور نهاد)

وحرصت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، على حضور المباراة والتواصل مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبات من أجل المطالبة بضرورة تحقيق الفوز في المباراتين ذهابا وإيابا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

