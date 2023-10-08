نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام: نتعرض لكلام غير حقيقي ولم يتم إيقاف محمد معروف بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن محمد معروف أدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل جيد، وأن أي حكم من الممكن أن يكون له أخطاء، ولكن أيضًا من الممكن أن يكون أي حكم معرض للخطأ.

لجنة الحكام: لم يتم إيقاف محمد معروف

وقال أحمد الجارحي في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الكلام عن إيقاف محمد معروف وتجميده عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي غير حقيقي، ولجنة الحكام تتعرض لاجتهادات وأخبار غير حقيقية كثيرة الفترة الحالية.

وأضاف:" لم يتم عرض تقرير محمد معروف عن مباراة الأمس حتي يتم اتخاذ أي قرار مع محمد معروف، وكل حكم له أسبابه في أي قرار يتم احتسابه.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.