نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إمام عاشور يخرج مصابا من مباراة الأهلي والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة فريقه أمام نظيره الإسماعيلي باكيًا بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء لم يتمكن إمام عاشور من استكمال المباراة بعد إصابتة العضلية التي تعرض لها وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييره.

وأشرك مارسيل كولر لاعبه طاهر محمد ظاهر ليعوض إمام عاشور الذي غادر ملعب المباراة باكيًا.

ويتقدم الأهلي حاليا على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

