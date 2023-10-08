نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم الشوط الأول بثنائية في شباك الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة القمة المبكرة التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما الجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

بدأت أحداث المباراة بحماس من جانب الفريقين، وافتتح ياو أنور مهاجم الدراويش الهجوم ومحاولة تسجيل هدف مبكر، في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، ونجح مدافعي الأهلي في الدفاع عن مرماهم.

وتبادل بيرسي تاو وموديست إهدار الفرص أمام مرمى الدراويش، وسط تألق لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، قبل أن ينجح تاو في إدراك هدف التقدم للمارد الأحمر.

جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد تسديدة من حسين الشحات، اصطدمت بالقائم الأيسر لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، وارتدت لمهاجم الأهلي بيرسي تاو ليودعها شباك الدراويش، معلنا تقدم المارد الأحمر.

عقب الهدف استمر ضغط الأهلي لتعزيز هدف التقدم، بينما حاول لاعبو الإسماعيلي إدراك هدف التعادل بعدة محاولات لاختراق منطقة جزاء المارد الأحمر، عن طريق ياو أنور وعبد الرحمن محدي، وسط تألق لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومدافعي الفريق.

ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف الأهلي الثاني، في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات، ليودعها شباك الدراويش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية مقابل لا شيء.

ويدير المباراة تحكيميا محمود البنا، ويعاونه كلا من أحمد حسام طه، وسمير جمال، والسيد منير حكما رابعًا، وعمرو الشناوي، حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد، حكما مساعدًا لتقنية الفيديو.

