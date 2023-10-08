ميلان يستغل تعثر إنتر وينفرد في الصدارة

ميلان يستغل تعثر إنتر وينفرد في الصدارةخطف ميلان فوزاً صعباً على أرضه مضيفه جنوى 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليكمل المباراة الفرنسي أوليفييه جيرو في حراة المرمى بدلا منه، وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2 - 2 في وقت سابق من يوم السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد جنوى عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فرّط إنتر المتصدر بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2،

وتقدّم إنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي (11) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52)، ورفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة.