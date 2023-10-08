ميلان يستغل تعثر إنتر وينفرد في الصدارة
خطف ميلان فوزاً صعباً على أرضه مضيفه جنوى 1 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجل كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.
وشهدت المباراة تعرض مايك مانيان حارس مرمى ميلان للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليكمل المباراة الفرنسي أوليفييه جيرو في حراة المرمى بدلا منه، وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليخطف صدارة الترتيب مستغلا تعثر غريمه التقليدي إنتر ميلان وتعادله 2 - 2 في وقت سابق من يوم السبت مع ضيفه بولونيا، ليبتعد عنه بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد جنوى عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.
وفي المباراة الثانية، فرّط إنتر المتصدر بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2،
وتقدّم إنتر بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي (11) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52)، ورفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يستغل تعثر إنتر وينفرد في الصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.