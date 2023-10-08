نيوكاسل يكتفي بالتعادل مع وست هام

نيوكاسل يكتفي بالتعادل مع وست هامتعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد عندما سجل محمد قدوس هدف التعادل في الدقيقة 89، ليحرم الفريق الزائر من ثلاث نقاط بعد هدفين سجلهما ألكسندر إيساك بسرعة.

تقدم وست هام مبكرا عندما انطلق إيمرسون خلف دفاع نيوكاسل، ليتلقي كرة طويلة مع تقدم حارس نيوكاسل نيك بوب عن مرماه، مما سمح للظهير الأيسر بالعثور على توماس سوسيك الذي سدد الكرة في الشباك الخالية.

وبعد شوط أول سيئ لنيوكاسل، قلب إيساك الأمور لصالح الفريق الزائر في الشوط الثاني عندما سجل هدفين في غضون خمس دقائق، حيث سجل أولا من ركلة ثابتة قبل أن يحول تمريرة عرضية متقنة من كيران تريبيير في الشباك.

لكن البديل محمد قدوس، الذي شارك في الشوط الثاني، أعاد البهجة إلى استاد لندن من جديد عندما سجل هدف التعادل من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

واحتفظ وست هام بالمركز السابع بينما يحتل نيوكاسل المركز الثامن متراجعا بفارق نقطة واحدة.