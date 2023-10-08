نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعرض لكم موقع الفجر الرياضي، ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي:

وتمكن اللاعب مارتينيلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه أرسنال، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني؛ بعد تسديدة قوية من تمريرة كاي هافيرتز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

