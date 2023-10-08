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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنبري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد ساميّ المدافع الدولي بالفريق خلال مباراة انبي في الدوري.

وخرج ساميّ مصابا في الشوط الثاني للقاء انبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي.

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد سامي

وأوضح المنبري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

وشدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

