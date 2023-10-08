نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقهر الإسماعيلي بثلاثية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الأهلي ونظيره الإسماعيلي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، سجلها الجنوب أفريقي بيرسي تاو (هدفين) وحسين الشحات للأهلي، وياو أنور للإسماعيلي.

وحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الأهلي، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد تسديدة من حسين الشحات، اصطدمت بالقائم الأيسر لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، وارتدت لمهاجم الأهلي بيرسي تاو ليودعها شباك الدراويش، معلنا تقدم المارد الأحمر.



ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف الأهلي الثاني، في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات، ليودعها شباك الدراويش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية مقابل لا شيء.

وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من طاهر محمد طاهر، بالجبهة اليسرى ليجدها الجنوب إفريقي أمامه، ليضعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 90 من زمن المباراة، نجح ياو أنور مهاجم الإسماعيلي في تسجيل هدف الفريق الأول، بتسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بصعوبة لترتد وتجد متابعة من ياو أنور بتسديدة مباشرة سكنت شباك الأهلي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

